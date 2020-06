Schlossmuseum zeigt wertvolle Monstranzen

Im Schlossmuseum Ellwangen sind zwei Ausstellungstücke zu sehen, die mit dem katholischen Feiertag Fronleichnam in Verbindung stehen. Es handelt sich um Monstranzen (Zeigegeräte).

In den Monstranzen wird die konsekrierte Hostie, nach katholischem Verständnis der Leib Christi, zur Verehrung ausgestellt und bei der Fronleichnamsprozession durch die Stadt getragen wird. Um Jesus Christus in der Gestalt des Brotes die Verehrung zu bezeugen, wurden in der Zeit der Fürstpropstei keine Kosten gescheut und wertvolle Materialien zur Herstellung der Monstranzen verwendet. Erkennbar ist dies an der Strahlenmonstranz aus der Basilika Sankt Vitus. Dieses um 1795 in Augsburg gefertigte liturgische Gerät wird von Bergkristallen umgeben, die von silbernen und silbervergoldeten Strahlen hinterlegt sind. Die Monstranz von der Kirchengemeinde Schönenberg aus dem Jahr 1500 zeigt dagegen eine außerordentlich filigrane Arbeit. An ihr sind zahlreiche Figuren im Stil der Gotik angebracht.

Das Museum mit der Vitrine des Ellwanger Kirchenschatzes ist am Donnerstag (Fronleichnam), 11. Juni, von 13 bis 17 Uhr geöffnet.