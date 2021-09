Service-Point am Ellwanger Bahnhof vor ungewisser Zukunft

Schließt der Service-Point im Ellwanger Bahnhof? Für die Ellwanger SPD ist er jedenfalls „ein absolutes Erfolgsmodell“. Im April 2019 war der Weiterbetrieb unter anderem durch eine anteilige Finanzierung des Landes gesichert worden.

Der damals aufgebrachte Kraftakt zwischen Landkreis, Stadt, Land und Go-Ahead und OstalbMobil habe sich wirklich gelohnt, heißt es in einem aktuellen Schreiben an OB Michael Dambacher.

Weiter heißt es darin: Der Stadtverwaltung sei sicher nicht verborgen geblieben, dass es eine Entwicklung gebe, „die dem Service-Point im Bahnhof das Lebenslicht ausblasen kann. Ticketverkauf und Beratung im Bahnhof sind für die Zukunft nicht mehr sichergestellt.

Räumlichkeiten stehen schon auf Immoportal zur Vermietung

Dafür gibt es einige Anzeichen.“ Fraktionsvorsitzender Herbert Hieber listet drei Punkte auf.

Erstens: Der Besitzer des Bahnhofs Ellwangen, die „Maximillian Neumayr und Beate Sedlmeir Immobilien GbR“ mit ihrem Maklerbüro „Sell &Lease“ in Erding, habe den Mietvertrag zum Jahresende gekündigt. Die Räume des Service-Points seien jetzt schon bei „Immo Scout 24“ zum Mieten ausgeschrieben mit der Überschrift: „Corona versichert; Büro/Ausstellungsraum zentral im Bahnhof Ellwangen zu vermieten“ – wohl unter kräftiger Erhöhung des Mietpreises, wie die SPD mutmaßt.

Beim Immoportal „Immo Scout 24“ werden die Räumlichkeiten schon zur Vermietung angeboten (Foto: Screenshot: Schwäbische.de)

Zweitens: Der regionale Bahnbetreiber Go-Ahead habe ebenfalls seinen Vertrag gekündigt, obwohl Go-Ahead vom Land vertraglich dazu verpflichtet sei, in Städten, in denen bisher bereits der persönliche Erwerb von Fahrscheinen über Reisezentren oder Agenturen möglich sei, diesen Service weiter anzubieten.

Drittens: Inzwischen habe der Betreiber des Service-Points, die Verkehrsgesellschaft Ostalbmobil, seinen drei „sehr kompetenten“ Mitarbeiterinnen zum Ende des Jahres gekündigt.

Die SPD-Fraktion fordert OB Dambacher nun auf, alles zu tun um den Service-Point im Bahnhof zu erhalten. Dazu soll das Thema am 16. September im Verwaltungsausschuss in öffentlicher Sitzung behandelt werden. Die Verwaltung soll dazu einen Sachstandsbericht geben. Anschließend soll sich der Gemeinderat mit den aufgeworfenen Fragen befassen und „ein starkes Zeichen“ setzen.

Kurzfristiges Pressegespräch am Montagnachmittag

Ihre Anträge begründet die SPD wie folgt: Die Bedeutung des Ellwanger Bahnhofes werde weiter wachsen durch mehr Pendler, Geschäftsreisende, Touristen. Deshalb müsse die Stadt den Bahnhof noch viel stärker in den Fokus nehmen.

„Es geht dabei unter anderem um folgende Aufgaben, unabhängig davon, dass der Bahnhof in privater Hand ist: Erscheinungsbild des Gebäudes (im Moment alles andere als vorteilhaft, Sanierung 2019 für 2020 vom Besitzer des Bahnhofes versprochen, bisher Fehlanzeige, ebenso Barrierefreiheit des Gebäudes); Barrierefreiheit der Bahnsteige (es reicht nicht, dass das Gleis 1 auf 55 cm erhöht und damit „IC-fest“ wurde; was ist mit den Gleisen 2 und 3, sie sind noch nicht barrierefrei, hier aber starten die Regional- und Nahverkehrszüge)?; Stand der Überlegungen und Vorbereitungen hinsichtlich der Realisierung einer Unterführung zu Gleis 2 und 3 und einem Durchgang zur Straße an der Jagst.“

Indessen hat die Stadt kurzfristig zu einem Pressegespräch geladen. Am Montagnachmittag will Bürgermeister Volker Grab über den aktuellen Stand berichten.