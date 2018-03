Mit Schlangen hat sich für den „Zeitungtreff 2018“ Sabrina Zohner, Achtklässlerin der Ellwanger Buchenbergschule, beschäftigt.

Schlangen sind weltweit in allen Lebensräumen anzutreffen, mit Ausnahme der Arktis, Antarktis, Permafrostgebieten und einigen Inseln. Schlangenhaut besteht aus drei Schichten, der Oberhaut, der Lederhaut und der Unterhaut. Alle Hautschichten erfüllen verschiedene Funktionen. Die Oberhaut besteht aus keratinhaltigen Zellen, diese sind in Form von Schuppen angeordnet. Sie bildet die Schutzbarriere des Tieres vor schädlichen Umwelteinwirkungen. In der Lederhaut befinden sich Nervenenden, Blutgefäße und Pigmentzellen. Hier empfängt die Schlange Tastsinneseindrücke und durch die hier gelagerten Pigmente erhält sie ihre Färbung.

Die Unterhaut enthält Fettkörper in denen Energiereserven gespeichert werden. Außerdem häuten sich jüngere Schlangen jeden Monat, ältere Schlangen dagegen nur noch zwei bis dreimal im Jahr. Schlangenschädel sind sehr beweglich konstruiert. Weil die Kiefer- und Gaumenknochen nicht miteinander verwachsen sind, sondern nur durch Bänder verbunden sind und dadurch stark verschiebbar sind, deswegen kann sie ihren Mund weit öffnen. Die Zähne einer Schlange sind nicht zum Kauen da, sondern dienen nur dem Festhalten der Beute oder im Falle von giftigen Schlangen, dienen die Zähne der Injektion von Gift. Manche Düfte nehmen Schlangen über ihre Nase wahr, und manche Düfte über ihre Zunge.