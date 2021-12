Schlag gegen den Rauschgifthandel

Wohnungsdurchsuchungen in Jagstzell hatten zu umfangreichen polizeilichen Ermittlungen geführt. Diese Woche wurden 18 Objekte in Crailsheim durchsucht; drei Männer wurde verhaftet.

Der Polizei ist jetzt ein Schlag gegen den organisierten Rauschhandel in der Region gelungen. Darüber haben Polizei und Ellwanger Staatsanwaltschaft am Freitag in einer Pressemitteilung informiert.

Wie es in der Mitteilung heißt, hatte die Rauschgiftermittlungsgruppe Ellwangen die bayerische Polizei im September dieses Jahres bei Wohnungsdurchsuchungen in Jagstzell unterstützt, die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach durchgeführt worden waren.

Bei dieser Aktion wurden laut der Mitteilung zwei Personen verhaftet. In der Folge wurde dann eine Vielzahl weiterer Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden an diesem Mittwoch im Raum Crailsheim 18 Objekte durchsucht.

Hierbei wurden etwa zwei Kilogramm Marihuana, circa 150 Gramm Amphetamin sowie etwa 20 000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Außerdem wurden mehrere gefährliche Gegenstände aufgefunden und beschlagnahmt.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden zwei kroatische Staatsbürger im Alter von 44 und 47 Jahren sowie ein 27-jähriger Deutsch-Amerikaner aufgrund von bestehenden Haftbefehlen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen. Die drei Beschuldigten wurden anschließend einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die drei Männer wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.

Bei der Durchsuchungen wurde das Polizeipräsidium Aalen durch die Polizeipräsidien Stuttgart, Heilbronn und das Polizeipräsidium Einsatz sowie die bayrische Polizei in Dinkelsbühl unterstützt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen dauern an.