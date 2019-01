Schirm mit Ellwanger Motiven

Das passt zum Wetter: Die Ellwanger Tourist-Information hat ein neues Präsent auf den Markt gebracht, einen Regenschirm mit Ellwanger Motiven des Kunsterziehers und Künstlers Gerhard Stock.

In der für ihn typischen Monotypie-Technik hat Stock die prägenden Gebäude der Stadtlandschaft gestaltet, die sich durch ihre poppige und lebendige Farbgebung hervorragend vor dem schwarzen Hintergrund abheben. OB Karl Hilsenbek dankte Stock für die Idee und erwähnte, dass der Schirm bereits beim Kalten Markt bei seinen Amtskollegen in Langres und Abbieategrasso großen Anklang gefunden habe. Den Schirm gibt es in der Tourist-Information für 25,90 Euro.