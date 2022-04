Scheune brennt: 80 Rinder frei gelassen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist im Oberroter Völkerrwaldweg eine Scheune in Brand geraten. Der Brand wurde gegen drei Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Anwohnerinnen ließen aus einem Nachbargebäude rund 80 Rinder frei, um die Tiere zu schützen. Dabei wurden die Frauen durch Rauchgas leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die Nachbargebäude verhindern. Die Scheune brannte dagegen vollständig ab. Für Nachlöscharbeiten musste das einsturzgefährdete Gebäude anschließend mithilfe eines Baggers eingerissen werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht genau beziffern.

Die freigelassenen Rinder wurden zum Teil bereits wieder eingefangen. Dennoch hat die Gemeindeverwaltung Warnschilder im Umfeld des Brandortes aufgestellt. Verkehrsteilnehmer werden um besondere Vorsicht in diesem Bereich gebeten.