Schauspieler lassen Geschichte lebendig werden

„Leben – Liebe – Leidenschaft“ lautet das Motto einer Stadtführung, die am Samstag, 10. September, stattfindet. Dabei lassen Schauspieler in gespielten Szenen Altes und Neues auf „anschauliche“ Weise lebendig werden und unterm Abend- und Nachthimmel stimmungsvoll erscheinen, heißt es in einer Vorschau. Die Führung mit Annette Bezler startet um 20.30 Uhr. Treffpunkt ist am Portal der Basilika. Karten zu 15 Euro pro Person erhalten Interessierte bei der Tourist-Information Ellwangen.