Schützengilde bereitet 600. Geburtstag vor

1421 ist die Schützengilde in Ellwangen gegründet worden. Das Jubiläum zum 600-jährigen Bestehen hat bei der Hauptversammlung seine Schatten vorausgeworfen. Denn es stand die Wahl des Festausschusses an, dem die Planung des Festjahres 2021 obliegt.

Oberschützenmeister Josef Wagner dankte allen, die sich im vergangenen Jahr in der Gilde engagiert hatten. Schatzmeisterin Katharina Högg referierte über die finanzielle Entwicklung. Es konnten Rücklagen für das Jubiläumsjahr und künftige Baumaßnahmen gebildet werden. Die Kasse geprüft hatten Joachim Eiselt und Klaus Emmel.

Schriftführer Michael Hofmann sprach über die sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen und Schießleiter Bernd Brenner über die sportlichen Erfolge der Mannschaften.

Anstelle von Jugendleiterin Heike Brenner las Schützenmeister Wolfgang Brenner deren Informationen zur Entwicklung im Jugendbereich vor. Es folgten die Berichte der Böllergruppe sowie der Bogengruppe, vorgestellt vom Leiter Armin Berhalter.

In den Festausschusses für die anstehende 600-Jahr-Feier gewählt wurden der Vorstand mit komplettem Ausschuss sowie Ehrenoberschützenmeister Josef Klozbücher, Joachim Eiselt und Peter Reimer.

Geehrt wurden für 15 Jahre Andra-Lisa Hoyt, Lars Ortkamp, Kevin Stenzenberger; für 25 Jahre Ann-Kathrin Wagner, Peter Kollat, Matthias Rueß; für 40 Jahre Anton Zott; für 50 Jahre Otto Abele, Helmut Bischofberger, Gerhard Freund, Horst Kohler, Martin Schreiber, Rudi Veit.

Von den aktiven Schützen erhielt Josef Wanger die Nadel des Präsidenten in Grün, Anton Reinhardt die in Bronze, Hans Schlosser, Horst Vogel, Eberhard Pfitzer die Nadel in Silber und Heike Brenner die Nadel in Gold.