Schüler wollen Politiker wachrütteln

„Zweite Klimaschutzdemo Marktplatz Ellwangen“: Nur ein paar Hand voll Schülerinnen und Schüler sind am frühen Freitagnachmittag diesem Aufruf des Aktionsbündnisses Fridays for Future Ostalb gefolgt. Dafür machten sie umso bunter, lauter und fröhlicher auf sich aufmerksam, mit Musik, Plakaten, Sprechchören, mit Hüpfen und einer bemerkenswerten Diskussion.

„My solution – nuclear fusion“ hatte ein Ellwanger seinerseits auf ein Plakat geschrieben und sich damit nahe den Demonstrierenden auf eine Bank gesetzt. Die nahmen die Aufforderung zur Auseinandersetzung gerne an. Kernfusion existiere zwar noch nicht, ließen sie sich sagen, könne aber im Gegensatz zu erneuerbaren Energien eine echte Alternative zur Kohle werden – eines Tages. Es entspann sich ein reger Austausch zwischen den jungen Mädchen, manche erst zwölf, und dem Fachmann, in dem die Schülerinnen klar machten: Es gehe ihnen nicht um den möglichst raschen Kohleausstieg allein. Alles hänge mit allem zusammen: Naturkatastrophen, Artenschwund, Plastikvermüllung – „wir demonstrieren, um Druck zu machen, damit die Politiker endlich überhaupt etwas tun“, rief die zwölfjährige Leni aus Aalen, und die 21-jährige Elsa aus Schwäbisch Gmünd meinte: „Irgendwo muss man ja anfangen.“

Das taten die Jugendlichen, die teils aus Schwäbisch Gmünd, Heubach und Aalen angereist waren, im Anschluss selbst: Sie sammelten bei den Umstehenden Vorschläge, was eine Stadt wie Ellwangen oder Aalen ganz konkret für den Klimaschutz tun könnte. Die Ergebnisse wollen sie bei der nächsten Freitagsdemo am 1. März in Aalen vorstellen. Wann sie beginnt? „Manche finden, wenn man nicht wie Greta Thunberg während der Schulzeit demonstriert, ist das nur eine halbe Sache“, sagte Leni. Trotzdem: Bislang geht es wie vereinbart erst um 14 Uhr los.