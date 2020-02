Schüler des Peutinger-Gymnasiums sind bei „Jugend forscht“ erfolgreich

Ein erster Rang, zwei zweite und drei dritte Plätze, dazu noch Sonderpreise – das ist die Bilanz der Forscher-AG des Peutinger-Gymnasiums beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“, der heuer am Stammsitz von Carl Zeiss in Oberkochen stattgefunden hat.

Um das Thema Licht drehte sich die Arbeit von Ricarda Ernsperger, die Siegerin in der Sparte Biologie. Die Neuntklässlerin untersuchte unter anderem den Einfluss des Mondlichtes und des Sonnenwinds auf den nächtlichen Schlaf und überzeugte die Jury durch ihre wissenschaftliche Herangehensweise. Maria Merz und Marie Weber, die mit ihrem letztjährigen Projekt bei der TV-Show „Ding des Jahres“ von Pro Sieben in die Endrunde kamen, belegten den zweiten Platz im Bereich Technik mit einer Plastiksammelanlage, die Plastikmüll aus den Weltmeeren fischen soll. Dafür erhielten die beiden zusätzlich einen Sonderpreis der Fraunhofer-Gesellschaft.

Ebenfalls einen zweiten Preis und ein Jahresabonnement für die Zeitschrift Geolino bekamen Jakob Hach und Corvin Unger, die die Wirksamkeit unterschiedlicher Seifen getestet und sogar eine eigene physikalische Größe, den Verschmutzungsgrad von Händen mit der Einheit Coob, entwickelt haben. Jannik Abele untersuchte die Funktionsweise handelsüblicher Bleistiftspitzer und erhielt dafür den dritten Preis, ebenso wie Lisa und Theresa Pfannenstein, die sich gemeinsam mit Amelie Ilg vorgenommen hatten, in ihrem Projekt im Fachbereich Biologie, Blumen mithilfe verschiedener Flüssigkeiten haltbarer zu machen. Einen weiteren dritten Preis errangen Felisa Gaugler und Merle Unger, die Energie in Gebäuden dadurch einsparen wollen, dass sie elektrisches Licht durch Tageslicht ersetzen, das über Glasfaserkabel in ein Gebäude geleitet wird.

Einen Sonderpreis erhielten Leander Koke, Samuel Clemens und Noah Jansen für die Entwicklung von unsichtbarer reflektierender Farbe, die jeder auf seinen Lieblingssachen anbringen kann.