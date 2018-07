Schüler des Hariolf-Gymansiums in Trojan

Die Stadt Ellwangen hat eine Partnerschaft mit der bulgarischen Stadt Trojan. Das Hariolf-Gymnasium organisiert dazu den Schüleraustausch.

So hatten 16 Mädchen und Jungen die Möglichkeit, einen Einblick in die bulgarische Kultur zu erhalten. Begleitet wurden sie von Katharina Wingert und Martin Kaiser. Alle Teilnehmer wurden bei Schülern des Gymnasiums untergebracht. Die bulgarische Schule bot ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm an. Neben einem Besuch der ehemaligen Hauptstadt Veliko Tarnovo wurde vor allem die Stadt Trojan selbst vorgestellt. Des Weiteren standen eine Ganztageswanderung durch die idyllische Berglandschaft sowie der Besuch einer lokalen Firma und von verschiedenen Museen auf dem Programm.