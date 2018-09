Schüler begrüßen ABC-Schützen mit Tanz und Gesang

Die Grundschule Ellwangen-Dietmanns hat 18 ABC-Schützen mit einer Feier offiziell aufgenommen.

Zunächst erhielten die Erstklässler in der Pfarrkirche Ellwangen ihren Segen für das neue Schuljahr. Nach dem Gottesdienst ging es mit einer Einschulungsfeier weiter. Schulleiterin Scharneck begrüßte die Erstklässler als ihre Ehrengäste, die sich anschließend selbst vorstellen durften. Das weitere Programm gestalteten die Schülerinnen und Schüler der Klassen zwei bis vier,. Sie empfingen die neuen Erstklässler mit Trommeln. Die Zweitklässler hatten extra das Mini-Musical „Der versperrte Schulweg“ einstudiert. Gesanglich wurden sie dabei von den Schülern der anderen beiden Stufen unterstützt. Zur Erinnerung an den ersten Schultag überreichten die Zweitklässler jedem Kind ein Geschenk.Schließlich ging es für die Erstklässler in ihr neues Klassenzimmer. Nach der ersten Schulstunde wurden die ABC-Schützen in ihre erste große Pause entlassen. Dort nahmen die Eltern sie in Empfang..