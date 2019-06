Schüler aus Trojan besuchen Ellwangen

Seit 13 Jahren fördert das Ellwanger Hariolf-Gymnasium einen Schüleraustausch mit der Partnerstadt Trojan in Bulgarien. Seit Ende Mai sind 15 Schüler aus Trojan in deutschen Gastfamilien untergebracht und erhalten so einen Einblick in die deutsche Kultur. Das Hariolf-Gymnasium bietet zudem ein umfangreiches Programm. Neben der Teilnahme am Methodiustag in Ellwangen und der Besichtigung des Limes steht ein Besuch der baden-württembergischen Hauptstadt Stuttgart an. Da dieser Austausch im zweijährigen Wechsel stattfindet, werden die Ellwanger Schüler im kommenden Schuljahr nach Trojan fliegen und die bulgarische Idylle im Balkangebirge kennenlernen.