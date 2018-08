Schönbronner „Naturhof Engel“ in der SWR-Serie „Lecker aufs Land“

In der SWR-Koch-Dokureihe „Lecker aufs Land“ wird Mittwoch, 29. August, 20.15 Uhr, der Naturhof Engel aus Schönnbronn im Mittelpunkt stehen.

Die beliebte SWR Koch-Doku geht auch 2018 wieder mit sechs Frauen auf Tour und kürt in einer eigenen, neuen Finalfolge die Siegerinnen über die beste Vorspeise, das leckerste Hauptgericht und das köstlichste Dessert.

In der fünften der sieben Folgen, am Mittwoch, 29. August, geht es zu Andrea Engel nach Bühlerzell-Schönbronn vom „Naturhof Engel“. Sie wird für die Gäste des „Lecker aufs Land“-Kochwettbewerbs ein Wildgericht zubereiten. Zum Nachtisch serviert sie ein Rosenparfait mit Blüten aus ihrem Rosengarten. Ob sie sich damit am Ende gegen die Konkurrenz aus der Eifel, dem Rhein-Neckar-Kreis, der Pfalz uund dem Westerwald durchsetzen kann, wird sich in der Finalfolge zeigen, die am 12. September im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird.