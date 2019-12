Schönbornhaus ehrt langjährige Beschäftigte

Bei der Jahresabschlussfeier im Seniorenstift Schönbornhaus sind verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt worden. Landrat Klaus Pavel in seiner Funktion als Vorsitzender der Hospitalstiftung zum Heiligen Geist Ellwangen sprach den Jubilaren gemeinsam mit der Geschäftsführerin der Hospitalstiftung, Marion Freytag, und dem Hausleiter Jörg Pöhler seinen Dank für das langjährige große Engagement aus. Alle geehrten Beschäftigten erhielten einen Blumenstrauß. Im Rahmen der Pflegekampagne des Ostalbkreises „Herz Plus Ostalb“ wurden in diesem Jahr auch Beschäftigte geehrt, die kein rundes Jubiläum feiern, jedoch schon viele Jahre in der Einrichtung tätig sind. Auf dem Foto (von links): Elke Heinzmann (über 20 Jahre), Ursula Schlebusch (15 Jahre), Birgit Ilg (über 20 Jahre), Tanja Kübl (über 20 Jahre), Geschäftsführerin Marion Freytag, Waltraud Doleschel (über 20 Jahre), Hausleiter Jörg Pöhler, Susanne Keigler (über 20 Jahre), Nicole Wcislo (über 20 Jahre), Emma Walter (30 Jahre), Bettina Bühl (10 Jahre) und Landrat Klaus Pavel.