Schön war die Zeit: Abschied von Rektor Hans-Dieter Visser

„Ihr habt mir die allerschönste Abschiedsfeier geschenkt, die ich jemals erlebt habe.“ Mit diesen Worten bedankte sich der langjährige Leiter der Mittelhofschule, Hans-Dieter Visser, bei seinen 427 Schülerinnen und Schülern. Denn die standen nach der offiziellen Verabschiedung mit Luftballons, Rosen und Plakaten für ihn Spalier. Sie sorgten so für eine faustdicke Überraschung bei dem fast sprachlosen 63-Jährigen.

Dass Hans-Dieter Visser bei Schülern, Kollegen und Eltern gleichermaßen beliebt ist, hat sich eindrucksvoll bei seiner Verabschiedung in der Schulsporthalle gezeigt. Wie ein roter Faden zog sich das Lied „So schön, schön war die Zeit“ durch die gut zweistündige Veranstaltung. Der 63-jährige Ellwanger unterrichtete 26 Jahre lang an der Mittelhofschule, wurde 2004 Konrektor und 2009 Rektor der heutigen Gemeinschaftsschule. Und für ihn hat sich das bestätigt, was er ganz oft behauptet: „Ich sag immer: Wir haben an der Mittelhofschule die nettesten, sympathischten, tollsten Schüler auf der Welt.“

Positives Schulklima und hochmotiviertes Kollegium

Wegen seiner Begeisterung über die „wunderschöne Abschiedsfeier“ verkündete Visser: „Morgen fällt bei euch die erste Stunde aus.“ Und der scheidende Rektor wünscht sich, dass die Mittelhofschule auch weiterhin ein Leuchtturm in der Bildungslandschaft bleibt und dass an der Schule auch künftig viel gelacht wird. „Ich werde euch vermissen“, sagte er.

Dabei lobte er das positive Schul- und Klassenklima, die Schulgemeinschaft und das hochmotivierte, hochkompetente, engagierte Kollegium. „Ich bin und war mit Leib und Seele Lehrer“, gestand er. Harte Kritik indes übte Visser an der „unkalkulierbaren Bildungspolitik“ mit immer wieder neuen Reformen der Reformen: „Pädagogik ist keine Politik, Pädagogik braucht Verlässlichkeit.“

Konrektor Harald Rathgeb schilderte den scheidenden Schulleiter als eine facettenreiche, zuverlässige, kontaktfreudige, engagierte Persönlichkeit. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek ging auf die bauliche Investitionen an der Gemeinschaftsschule ein, und auf das Musikprofil als Aushängeschild der Mittelhofschule. „Sie sind wirklich ein Teamplayer und Motivator“, lobte der OB: Für seine Schule habe Visser alles gegeben.

Ein „Chef“, der allen Namen kennt

„Du bist genau am richtigen Platz“, fand Birgit Munz, die Vorsitzende des Fördervereins, und freute sich, dass die Kinder so angenommen werden: „Mit Deiner positiven Lebenseinstellung hast du die Herzen der Kinder erobert.“ Die Schüler freuten sich, dass „der Chef“ immer cool, lustig und fröhlich sei und ihre Namen kenne. Elternbeiratsvorsitzende Katrin Winter nannte Visser ein Vorbild. Er habe großen Wert auf Höflichkeit und Freundlichkeit gelegt.

Der Schulleiter der Buchenbergschule, Anton Bosanis, würdigte im Namen der Schulleiter Vissers Engagement als geschäftsführender Schulleiter seit 2010, seine Pflichtauffassung, seine lockere Art und seinen Sinn für Humor. Visser habe die Interessen der Schulen mit Stehvermögen, Hartnäckigkeit und Kompetenz vertreten. Grußworte sprachen auch Schuldekan Harry Jungbauer und der leitende Schulamtsdirektor Jörg Hofrichter. Die SMV verglich Vissers Verlässlichkeit, Sicherheit und Stärke mit einem Baum, weshalb sie ihm auch einen Baum zum Abschied schnekte. Er habe stets ein offenes Ohr für die Schüler gehabt und nicht mit aufmunternden Worten, Lob und Anerkennung gespart.

Die Verabschiedungsfeier wurde von der Bläserklasse, der Lehrerband, dem Lehrerchor, dem Grundschulchor (mit Muppetshow) und einem jungen Geigenspieler musikalisch gestaltet und mit Videobotschaften von Lehrerkollegen, Schülern, Freunden und Bürgermeister Volker Grab bereichert.