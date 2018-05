Schäuble spricht auf der 70. Vertriebenenwallfahrt

Wenn Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am Sonntag, 27. Mai, um 10 Uhr in die Schönenbergkirche kommt und bei der Glaubenskundgebung über das Thema „Vertriebene als Brückenbauer in Europa“ spricht, gibt es ein Jubiläum. Denn es ist die 70. Vertriebenenwallfahrt. Die zentrale Wallfahrt der Heimatvertriebenen und Flüchtlinge aller katholischen Landsmannschaften hat ihre Ursprünge im Jahr 1949 und geht auf eine Initiative von Alexius Moser aus Aalen zurück.

Alexius Moser stammte aus Wagendrüssel im Karpatenland. Mit dem Anliegen einer gemeinsamen Wallfahrt der Landsmannschaften wandte er sich an den damaligen Schönenbergpfarrer Pater Alfons Sauter. Denn auf dem Schönenberg gab es bereits 1946 eine Annawallfahrt von Gläubigen aus Schlesien, und große Flüchtlingswallfahrten im Jahr 1947.

Der erste von den Vertriebenenorganisationen gemeinsam veranstaltete Wallfahrtsgottesdienst 1949 wurde zwischen die Frühmesse und den Hauptgottesdienst gelegt. Doch die Annahme, in einer Stunde werde alles beendet sein, erwies sich als falsch. Die Vertriebenen strömten in solch großer Anzahl auf den Schönenberg, dass die Wallfahrt den ganzen Tagesablauf bestimmte. An der zweiten Wallfahrt im Juni 1950 nahmen laut Schätzungen bereits rund 20 000 Pilger teil.

Schönenberg: Symbol für verlorene Wallfahrtsorte

Der Schönenberg galt in den Anfangsjahren als Symbol für die verlorenen Wallfahrtsorte der alten Heimat. Die Vertriebenen, darunter viele in Tracht, nutzten die Gelegenheit zum gemeinsamen Gebet, zum Singen ihrer Marienlieder und zur Demonstration ihres Glaubens und ihrer Frömmigkeit, vor allem aber zum Treffen von Landsleuten, die nach der Vertreibung in alle Winde verstreut waren.

Brückenbauer wollten die Vertriebenen sein. Prominente Redner der Glaubenskundgebung wie die baden-württembergischen Ministerpräsidenten Gebhard Müller (1958), Kurt Georg Kiesinger (1959 und 1960), Hans Filbinger (1978) und Erwin Teufel (1995), zahlreiche Bundesminister und die Bundeskanzler Konrad Adenauer (1960) und Helmut Kohl (1983 und 1998) sorgten für massenhaften Zulauf. Bei der Adenauer-Wallfahrt am 1. Mai 1960 hatten sich rund 50 000 Pilger um den Bergaltar am Schönenberghang. geschart. Sie waren mit sieben Sonderzügen der Bahn, den fahrplanmäßigen Zügen, rund 2000 Personenwagen, 230 Omnibussen, 350 Zweiradfahrzeugen und zu Fuß angereist. 50 000 Pilger war die höchste Zahl in der Wallfahrtsgeschichte, im vergangenen Jahr kamen nur noch etwa 300.

Redner erinnerten an die Charta der Heimatvertriebenen von 1950 und an den erklärten Verzicht von Rache und Vergeltung, geißelten den Bau der Berliner Mauer und den Schießbefehl, den „Bolschewismus“, die „Entchristlichung“ und den Materialismus, forderten ein „gesundes Eheleben“ und „Achtung vor den Alten“ und wandten sich gegen Links- und Rechtsterrorismus. Erzherzog Otto von Habsburg, Sohn des letzten Kaisers von Österreich-Ungarn, sprach 1967 und 1975 über das „neue Europa“ und seine Anziehungskraft für Völker des Ostens. Und der als „Speckpater“ bekannte Prämonstratenser Werenfried van Straaten nannte 1976 die Sowjetunion „die größte Lüge der Weltgeschichte – eine Hölle von Unrecht, tyrannischer Willkür, Ausbeutung und Gewalt“. Der Rottenburger Bischof Carl Joseph Leiprecht war zwischen 1950 und 1974 rund ein Dutzend mal Zelebrant auf dem Schönenberg.