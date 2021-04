Sattelzug prallt gegen Schutzplanke.

Am Donnerstag gegen 20.40 Uhr ist ein 53-Jähriger mit seinem Sattelzug mit italienischer Zulassung auf der A7 in Richtung Ulm gefahren. An der Rastanlage Ellwanger Berge West fuhr er von der Autobahn ab und kam auf dem Verzögerungsstreifen infolge alkoholischer Beeinflussung zu weit nach rechts und schließlich von der Fahrbahn ab. Er beschädigte die Schutzplanke, fuhr jedoch ungeachtet dessen weiter auf den Parkplatz der Rastanlage und parkte dort seinen Sattelzug. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 10 500 Euro. Da der 53-Jährige betrunken war, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben