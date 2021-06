Sattelzug kippt auf A7 um: Fahrer schwer verletzt

Auf der Autobahn A7 bei Fichtenau ist am Dienstagnachmittag ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Gegen 16.15 Uhr war der 56-jähriger Fahrer des Sattelzugs, auf welchem Äpfel geladen waren, auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Zwischen dem Virngrundtunnel und der Buchbachtalbrücke kam der Sattelzug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte danach komplett auf die rechte Fahrzeugseite. Hierbei entstand an der Zugmaschine und am Auflieger Totalschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Stunde nach dem Unfall war die A7 in Fahrtrichtung Würzburg zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Ellwangen ausgeleitet. Die Dauer der Sperrung ist derzeit nicht absehbar.