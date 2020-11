Seit Jahren legt das Polizeipräsidium Aalen einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls. Nun steht wieder die „dunkle Jahreszeit“ bevor, in der erfahrungsgemäß die Einbruchszahlen steigen. Deshalb ist die Polizei mit einem Informationsfahrzeug im Ostalbkreis unterwegs. Der Sattelzug präsentiert eine Ausstellung mit Sicherungstechniken, mit deren Hilfe sich Bürger vor Einbrüchen und Diebstählen schützen können. Am Mittwoch, 11. November, macht er jeweils von 10 bis 17 Uhr Station auf dem Marktplatz in Ellwangen, und am Donnerstag, 12. November, auf dem Marktplatz in Bopfingen.

Zu sehen sind in der „mobilen Beratungsstelle“ bewährte Produkte für den mechanischen und elektronischen Schutz von Häusern und Wohnungen sowie Diebstahlsicherungen für Zweiräder und Autos. Ganz konkret können Auskünfte über Haustür-, Fenster-, Rollladen- und Gittersicherungen, Einbruchmeldeanlagen mit Kontakt- und Bewegungsmeldern, Lenkradschloss- und Anhängersicherungen oder Code-Radios gegeben werden.

Das Polizeipräsidium Aalen will die mobile Vor-Ort-Beratung als Chance nutzen, um ein breiteres Publikum im Ostalbkreis für Sicherheitsfragen zu sensibilisieren und um Tipps für richtige Verhaltensweisen zu geben. So soll gemeinsam mit den Bürgern die Einbruchskriminalität auch in Zukunft nachhaltig bekämpft werden.

Bereits jetzt zeigt neben intensiver Fahndungs- und akribischer Ermittlungsarbeit auch eine breit gefächerte, öffentlichkeitswirksame Präventionsarbeit Wirkung. Die Fallzahlen sanken im fünften Jahr in Folge und erreichten präsidiumsweit ein Zehnjahrestief. Mit 432 Einbrüchen, also einem weiteren Rückgang um minus 7,7 Prozent, haben sich die Fallzahlen des Jahres 2019 gegenüber dem Höchststand im Jahr 2014 (1058) mehr als halbiert. Die Schadenshöhe stieg trotz abnehmender Fallzahlen erheblich auf rund 1,7 Millionen Euro. Trotz Rückgang der präsidiumsweiten Fallzahlen mussten 2019 im Ostalbkreis eine Zunahme von zwölf auf 143 (plus 9,2 Prozent) und im Landkreis Schwäbisch Hall eine Zunahme von 60 auf 75 Fälle (plus 25 Prozent) registriert werden.

209 Wohnungseinbrüche und damit knapp die Hälfte (48,4 Prozent) aller Fälle wurden nicht vollendet und blieben im Versuchsstadium. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der vom Bewohner getroffenen bautechnischen Sicherheitsvorkehrungen (Einbruchsschutz). Je länger es dauert, in ein Objekt zu gelangen, umso größer ist das Entdeckungsrisiko für die Täter. Schon einfache Sicherungsmaßnahmen an Wohnungen können die Einbruchsphase deutlich verlängern und diese somit zur Aufgabe ihres Vorhabens bringen.