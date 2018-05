Sankt Vitus lädt zum Fest der Gemeinden

Die katholische Kirchengemeinde Sankt Vitus feiert Fronleichnam am Mittwoch, 30. Mai, mit einer Prozession und am Donnerstag, mit einem Fest der Gemeinden im Jeningenheim.

Die Prozession am Mittwoch startet nach der Vorabendmesse (19 Uhr) in der Wolfgangskirche. Sie führt zum Marienbrunnen, zur Marienkirche und über den Stiftsplatz in die Basilika. Musikalisch mitgestaltet wird die Prozession durch die Kirchenchöre, dem Kolpingchor und dem Musikverein Neuler.

Häuser beflaggen und schmücken

Die Anwohner an den Straßen, durch die die Prozession führt (Wolfgangsstraße Marienstraße, Spitalstraße, Bad- und Secklergasse, Marktplatz), werden gebeten, ihre Häuser zu beflaggen beziehungsweise zu schmücken, um Jesus Christus zu ehren.

Die Erstkommunionkinder treffen sich im Kommuniongewand um 19.30 Uhr im Hof von Restaurator Geiselhart gegenüber der Sankt Wolfgangskirche. Sie gehen den Prozessionsweg mit und gestalten ein Element am Altar in der Basilika. Die Kirchengemeinde würde sich übrigens sehr freuen, wenn auch kleinere Kinder oder ältere Menschen, die nicht den ganzen Prozessionsweg mitgehen können, an der einen oder anderen Station dabei sind.

Gottesdienst wird übertragen

Am Fronleichnamstag wird auf dem Stiftsplatz (bei schlechtem Wetter in der Basilika) um 10 Uhr gemeinsam mit den Kirchengemeinden Heilig Geist und Sankt Wolfgang Eucharistie gefeiert. Die Kirchenchöre und der Musikverein Rattstadt wirken mit. Für diejenigen, die den Gottesdienst in der Basilika mitfeiern möchten, wird er über die Lautsprecheranlage dorthin übertragen.

Nach dem Gottesdienst wird dann zum Fest der Gemeinden in das Jeningenheim (bei schönem Wetter im Kreuzganggarten) eingeladen. Es gibt Mittagessen sowie Kaffee undKuchen, bis das Fest um 15 Uhr endet. Die Kirchengemeinde bittet dafür um Kuchenspenden.