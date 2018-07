Sankt Gertrudis verabschiedet drei Mitarbeiter in den Ruhestand

In einer Feierstunde sind an der Schule Sankt Gertrudis drei Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet worden.

Maria Herdeg war 41 Jahre an Sankt Gertrudis, Konrad Klein 39 Jahre und Günther Schäffer 35 Jahre. Schulleiterin Schwester Birgit Reutemann betonte in ihrer Rede die hohe Identifikation der Kollegen mit der Schule und dankte für deren unermüdlichen Einsatz und ihre Verdienste. Alle drei hätten die Werte der Schule stets vorgelebt und das Profil über Jahrzehnte hinweg maßgeblich mitgestaltet. Neben den kreativen Abschiedsgeschenken der einzelnen Fachschaften wurden in musikalischen Beiträgen auch die typischen Charakterzüge der künftigen Ruheständler hervorgehoben.

Nach dem offiziellen Festakt ließen das Kollegium und die geladenen Gäste die Verabschiedung bei einem sommerlichen Grillfest im Atrium der Schule ausklingen.