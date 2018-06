Sankt-Gertrudis-Klasse räumt bei Nichtraucher-Wettbewerb ab

Die Klasse G7a des Mädchengymnasiums Sankt Gertrudis Ellwangen hat beim bundesweiten Nichtraucherwettbewerb „be smart – don´t start“ in der Kategorie „Kreativwettbewerb Baden-Württemberg“ den Hauptpreis gewonnen. Die Jury honorierte die kreative Vielfalt, denn beworben hatten sich die Schülerinnen mit einem „Schlumpfenhörspiel“, einem selbstgezeichneten Comic und einer Passantenumfrage in Aalen. Dabei standen vor allem die Gefahren durch das Rauchen im Vordergrund. Klassenlehrer Gabriel Stengel nahm den Preis stellvertretend für seine Schülerinnen entgegen: „So wie sich die Mädchen in diesen Wettbewerb gestürzt haben, haben sie sich diesen Preis redlich verdient.“ Der Preis ist ein Tagesausflug nach Konstanz inklusive Theaterführung.