Sankt Gertrudis: In politischer Bildung top

Die SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier hat in einer Feierstunde 98 Schülerinnen und zwei Schülern des Realschul- und Gymnasiumszweigs von Sankt Gertrudis zur erfolgreichen Teilnahme am 59. Schülerwettbewerb „Komm heraus, mach mit“ des Landtags Baden-Württemberg gratuliert und die Urkunden überreicht. Mit Vivien Balles, Salome Kuhn und Verena Köder gewannen drei Schülerinnen einen ersten Preis: eine einwöchige Studienfahrt nach Graz.

Sankt Gertrudis beteiligt sich seit 27 Jahren an diesem Wettbewerb ab der neunten Klasse zur Förderung der politischen Bildung. Diesmal waren stattliche rund zehn Prozent der insgesamt 1158 Schülerinnen und Schüler mit dabei. 16 von ihnen schafften den zweiten, 48 den dritten Platz und erhielten Buchpreise. Johanna Ebert, Cora Kohnle und Julia Buchinger begleiteten die Feier musikalisch.

Erfrischend unkompliziert

Erfrischend unkompliziert erläuterte Leni Breymaier, die für den Wahlkreis Aalen/Heidenheim kandidiert, zunächst ihr Lebensmotto: „Ich bleibe, wie ich bin.“ Die Einzelhandelskauffrau begann ihre politische Laufbahn in der Gewerkschaft. Frauen in der Politik, sagte sie, dürften keine Barbiepuppen sein. In dieser Hinsicht sei die Bundeskanzlerin auch für sie ein Vorbild. „Fragt nicht, wie sollte ich sein. Man sollte so sein, wie man ist“, riet die Sozialdemokratin. Es sei unglaubwürdig, die Lösung für Probleme gleich parat zu haben. Je intensiver man sich mit einem Thema beschäftige, umso mehr Freude gewinne man daran.

Schulleiterin Schwester Birgit Reutemann betonte die Bedeutung des Schülerwettbewerbs in einer Zeit, in der Freiheit und Demokratie nicht länger selbstverständlich seien: „Politik macht unser aller Leben aus.“ Wettbewerbsthemen wie „Welche Ungerechtigkeit finde ich unerträglich“, „Meine Daten, deine Daten“, „Welches aktuelle Problem brennt dir unter den Nägeln“ oder „Die Welt erstickt in Plastikmüll“ seien lebensnah. Reutemann rief dazu auf, sich für das Gemeinwohl zu engagieren, Schule und Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Neben vorgegebenen Themen konnten sich die Schülerinnen auch für eine selbst gestellte politische Frage, ein Foto oder Plakat, ein Zitat oder einen Filmclip entscheiden und dazu Stellung nehmen. Vivien Balles aus der Klasse 10 b Gymnasium zum Beispiel, die für ihre Arbeit mit einem ersten Preis ausgezeichnet wurde, interpretierte die Karikatur „Merkel gegen Seehofer“ zur Auseinandersetzung in der Flüchtlingspolitik.

Diese Karikatur hatte der Zeichner Jürgen Janson im August 2016 auf seiner Homepage veröffentlicht.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Erster Preis Gymnasium: Vivien Balles, Salome Kuhn, Verena Köder

Zweiter Preis: Alina Blank, Kathrin Gerold, Marion Grimmeisen, Luisa Hirsch, Sophie Kopf, Miriam Sophia Kuhn, Julia Lapin, Jana Ranger, Lena Reißmüller, Leona Saur, Sophie Schmidt, Nathalie Schneider, Vanessa Starz, Verena Vogler, Katrin Zinnecker

Dritter Preis: Josefine Bauhammer, Julia Buchinger, Stella Böckling, Lena Engelhardt, Annika Erhardt, Maximilian Fritz, Stefanie Glessing, Sheila Gómez López, Hannah Günther, Sarah Hald, Maria Heldt, Michèle Henche, Alina Kanalas, Pia Kirschbaum, Cora Kohnle, Emily Krebs, Tabea Kreuziger, Thea Krämer, Emily Kurz, Jessica Kurz, Johanna Manz, Verena Mayer, Sarah Mond, Francisca Müller, Jule Müller, Greta Pertoll, Sarah Rüeck, Cosma Schirle, Sandra Schmid, Isabel Schneider, Julia Schneider, Constanze Stengel, Muriel-Rabea Stiefel, Angelina Szautner, Felizitas Thorwart, Sofia Wagner, Nina Waldenmaier, Niclas Walter, Charlotte Wieland, Manja Luisa Zimmerer

Ohne Preis teilgenommen: Hanna Bommersbach, Sara Buchinger, Johanna Ebert, Lena Egelhaaf, Sophie Gaßmann, Laura Guthardt, Sophia Hald, Fabienne Hauser, Svenja Heidenreich, Anna Heineke, Emily Hügler, Amelie Kaufeisen, Katharina Kuhn, Eva-Kristin Mack, Michaela Sauerborn, Julia Schill, Chiara Schittenhelm, Verena Schwarz, Eva Steuer, Sara Teuber, Lisa-Marie Weizmann, Lena Weiß, Lisa Wolf, Clara Ziegler

Zweiter Preis Realschule: Carla Schlosser

Dritter Preis: Vera Blümle, Carolin Gaugler, Emilia Huppenberger, Sophia Langer, Laura Lay, Jule Scheuermann, Katja Wilhelm, Joana Zimdars

Ohne Preis teilgenommen: Lea Egetenmeyr, Kristina Hüttner, Antonia Sophie Koch, Sidney June Kruger, Anna Lenz, Yvonne Mayer, Leonie Miliou, Hanna Rohe, Amelie Schäffler