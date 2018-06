Sankt Gertrudis engagiert sich für Familien in der LEA

Das Mädchengymnasium Sankt Gertrudis hat ein Projekt der Begegnung gestartet. Jeden Mittwochnachmittag kommen Familien mit Kindern für drei Stunden in die Schule. Während die Eltern erste deutsche Vokabeln büffeln, spielen und malen die Kinder unter Aufsicht.

„Jeden Mittwochnachmittag laden wir Familien aus der LEA zu uns ein. Die Eltern lernen Deutsch, die Kinder spielen. Zum Abschluss gibt es Kaffee und Kuchen“, erläutert Schulleiterin Schwester Birgit Reutemann. Die Idee ist, dass sich möglichst viele Schülerinnen der Klassen 7 bis 12 freiwillig beteiligen.

Aktuell sind etwa 15 Schülerinnen aus unterschiedlichen Klassenstufen engagiert. Auch unter Eltern und Lehrern war die Resonanz positiv. Charlotte Raubach von der Caritas Ostwürttemberg sucht die Familien in der LEA aus. Sie kommen mit dem Stadtbus oder fahren von Schrezheim zum Ellwanger Bahnhof, wo sie abgeholt und wohin sie auch zurückgebracht werden. Um Begegnungen geht es: „Vorbehalte können nur von Mensch zu Mensch abgebaut werden.“ Davon ist Schwester Birgit Reutemann überzeugt.

Ängste werden abgebaut, Kontakte gepflegt

Wichtig ist ihr, bei den Schülerinnen und über sie als Multiplikatoren auch in deutschen Familien ein Bewusstsein für die schwierige Lage der Flüchtlinge zu wecken. Und die Flüchtlinge sollen die oft bedrückende Situation in der LEA für ein paar Stunden vergessen können. Natalie Kormann und Klaus Prochaska vom Lehrerkollegium beobachten eine positive Entwicklung. Ängste werden abgebaut, erste Kontakte entstehen, die allerdings nur in wenigen Fällen vertieft werden könnten. Denn beinahe jeden Mittwoch kommen andere Familien.

Natalie Kormann betreut mit Schülerinnen der Klasse 7 das Projekt „Someone needs help“, jemand braucht Hilfe. Noch vor Weihnachten soll eine Broschüre mit Bildern, die Flüchtlingskinder gemalt haben, fertig sein. Der Verkaufserlös kommt Kindern in der LEA zugute.

Die Firma Betzold sponsert Stifte und Spitzer, die Ellwanger Druckerei Opferkuch stiftet Malblocks, die die Kinder mitnehmen können: „Das fügt sich in unsere Adventsaktion Kinder helfen Kindern“, sagt Klaus Opferkuch. Darüber hinaus stellt die Druckerei Kindern in der LEA Malblocks zur Verfügung.

Klaus Prochaska betreut seit 2004 das Projekt Soziales Engagement. Für eine Woche arbeiten Schülerinnen der achten Klasse in Kindergärten, Altenheimen oder anderen Einrichtungen mit. Jetzt kommt die LEA dazu.

So sollen im kommenden Februar acht Schülerinnen bei der Kinderbetreuung in der LEA helfen. „Es ist ein Versuch“, so Prochaska. Wenn’s gut läuft, hofft er, dass das Beispiel Schule macht. Der Mittwochnachmittag in Sankt Gertrudis bleibt jedenfalls bis zum Ende des Schuljahres für Flüchtlingsfamilien reserviert. (R.)