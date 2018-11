Sanierung des Schuldachs beginnt 2020

Der Ortschaftsrat Rindelbach hat den Haushaltsentwurf 2019 samt mittelfristiger Finanzplanung zugestimmt. In Rindelbach werden einige Projekte umgesetzt.

Das größte ist die Dachsanierung der Schule. Dafür sind 2020 insgesamt 50 000 Euro eingeplant, im folgenden Jahr 300 000 Euro und 2022 nochmals 300 000 Euro. Für die Einhausung des Eingangsbereichs der Rindelbacher Schule stehen 100 000 Euro zur Verfügung (2021). Für die Erweiterung des Kindergartens Rindelbach gibt es einen Haushaltsrest von 1,021 Millionen Euro. Außerdem sollen im Rindelbacher Kindergarten 2020 die Gebäudeleittechnik für 2500 Euro ausgebaut und eine Akustikdecke für 15 000 Euro installiert werden. Um die Aussegnungshalle des Ruhehains Rabenhof 2019 zu ertüchtigen bedarf es 50 000 Euro.

Erschließung der Baugebiete sind die größten Posten

2019 werden im Tiefbau werden 875 000 Euro investiert. Davon entfallen auf das Baugebiet Hofäcker in Eigenzell 200 000 Euro, auf das Baugebiet Wannenfeld 400 000 Euro, auf die Hornberg- und Braunenbergstraße in Eigenzell 150 000 Euro und auf den Spielplatz Wannenfeld 25 000 Euro. 2020 werden die Decken der Schönauer und Dankoltsweiler Straße für 120 000 Euro erneuert. Für die die Kanalerneuerung in der Hornbergstraße stehen 350 000 Euro und für Kanalneubauten für die Erschließung des Baugebiets Hofäcker 150 000 Euro im Haushaltsplan.

Bürgermeister Volker Grab nannte die Landesgartenschau als Schwerpunkt für die Stadt, und die Infrastruktureinrichtungen und Baugebiete als Schwerpunkte für Rindelbach. Für die Erweiterung des Kindergartens sei das Baugesuch eingereicht, man werde demnächst beginnen können. Dieses Jahr habe man zudem die Breitbandentwicklung im Bereich Eigenzell stark vorangebracht.

Ortsvorsteher Arnolf Hauber forderte, dass die bereits finanzierten Maßnahmen im kommenden Jahr auch zum Laufen kämen. Als Beispiele nannte er den Kindergarten, die Erneuerung der Fußböden der Hallen in Rindelbach und Eigenzell, den Spielplatz im Wannenfeld und die Breitbandversorgung im Bereich Schönau, Kalkhöfe, Stocken, Schönenberg an. Zum Baugebiet Hofäcker sagte Hauber: „Es sieht sehr gut aus, dass wir mit der Erschließung anfangen können.“

Kapellenplatz in Rattstadt soll in den Etat für 2019

Hubert Uhl (CDU) mahnte die Sanierung des Kapellenplatzes in Rattstadt an, die bereits zum dritten Mal gestrichen worden sei. Er forderte, die Sanierung in den Haushalt 2019 aufzunehmen. Dem folgte auch der Ortschaftsrat mehrheitlich. Dafür soll der erste Bauabschnitt der Gemeindeverbindungsstraße von Kalkhöfe über Schönau nach Rindelbach entsprechend reduziert werden.

Georg Mai (CDU) drängte auf die baldige Verwirklichung des Spielplatzes Wannenfeld. „Ich will die Generationenschaukel mit Ihnen einweihen“, antwortete Hauber humorvoll. Johanna Fuchs (CDU) monierte, dass Reparaturen an der Gymnastikhalle Eigenzell, am Dach, Fußboden und am Treppenaufgang im Kindergarten ausblieben. Auch die Gehwege in Eigenzell seien in einem sehr schlechten Zustand. Zudem habe sich in Sachen Dorfmittelpunkt nichts getan. Sie erkundigte sich, ob der geplante Kunstrasenplatz am Waldstadion auch von Rindelbacher Vereinen genutzt werden könne.

Den Platz, so Grab, sollten schwerpunktmäßig Vereine aus der Kernstadt nutzen. Was den Dorfmittelpunkt Eigenzell anbelangt, verwies Hauber auf mangelnde Kapazitäten im Rathaus: „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“