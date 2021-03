Sandra Dußling wird Schulsozialarbeiterin am Peutinger-Gymnasium

Das Peutinger-Gymnasium bekommt mit Sandra Dußling zum 1. März eine eigene Schulsozialarbeiterin. Begleitet und unterstützt wird sie bei ihrer Arbeit von der Schulhündin Asira.

Die Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Stadt Ellwangen und ist sowohl freiwillig als auch kostenlos für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Eltern und Erziehungsberechtigte. Sie begleitet und unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung, sowie bei schulischen Angelegenheiten.

Sandra Dußling ist damit auch Ansprechpartnerin für Probleme oder Situationen, die deutlich über den Unterricht und den Schulalltag hinausgehen. So will sie auch einen besonderen Schwerpunkt auf die Präventionsarbeit legen, wo sie im Zusammenhang mit der aktuell sehr ausgeprägten Mediennutzung hohen Handlungsbedarf sieht.

Dußling, die in Nürnberg Soziale Arbeit studiert hat und bereits an der Buchenbergschule tätig war, freut sich auf ihren neuen Wirkungsbereich, wenngleich die Schule derzeit noch wenig belebt ist, denn nach wie vor ist ein Großteil der Schülerinnen und Schüler im Fernlernunterricht.

Sobald die Pandemiebedingungen es aber zulassen, will die Schulsozialarbeiterin mit verschiedenen Formaten die einzelnen Jahrgänge näher kennenlernen, zum Beispiel in gemeinsamen Projekten, im neu eingerichteten Schülertreff oder in Klassenstunden.

Eine große Hilfe beim Knüpfen von Kontakten wird ihr dabei ihre Hündin Asira, eine steirische Rauhaarbracke sein, die mit ihrem zutraulichen Wesen schnell die Herzen von Jung und Alt öffnet.

Und so freut sich die gesamte Schulgemeinschaft des Peutinger-Gymnasiums über die neue Mitarbeiterin, die letztlich an eine alte Wirkungsstätte zurückkehrt – denn Dußling hat hier im Jahr 2011 ihr Abitur abgelegt und kann sich damit umso besser in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler einfühlen.