Sakrale Zyklen von Sieger Köder und HAP Grieshaber

Unter großem öffentlichen Interesse ist die Ausstellung „Sieger Köder im Kontext mit HAP Grieshaber“ im Atelier Kurz im Ellwanger Spitalhof eröffnet worden. Sieger Köder, der Rosenberger Malerpfarrer, und der kantige Älbler HAP Grieshaber – das ist nicht nur für Kunstkenner eine große Herausforderung.

Während man mit dem lebenslang mit linken Gruppierungen sympathisierenden HAP Grieshaber mit großformatigen Holzschnitte in Verbindung bringt, gilt der Rosenberger Malerpfarrer Sieger Köder als kraftvoller und farbgewaltiger „Prediger mit Bildern“. Betrachtet man jedoch seine 1968 entstandenen Radierungen „Tübinger Bibel in Bildern“, entdeckt man einen anderen Sieger Köder. Reduziert auf Schwarz und Weiß, regen die Radierungen zum Nachdenken an und lassen oft erst auf den zweiten Blick erkennen, welches Bibelzitat gemeint ist.

Für seine Idee, diese beiden Künstler in einer Ausstellung gegenüberzustellen, hat Rudolf Kurz seinen Wunschredner, Arnold Nasselrath gewonnen. Er war bis vor zwei Jahren Direktor der Abteilung für byzantinische, mittelalterliche und moderne Kunst der Vatikanischen Museen in Rom. Laut Nasselrath prägen expressive Techniken die Werke beider Künstler. So beschäftigt sich HAP Grieshaber in seiner Kunst mit seiner von der NS-Zeit geprägten Vergangenheit. Er hatte Malverbot und später versucht, diese Zeit aufzuarbeiten.

Malerei im Dienst der Verkündigung

Dem gegenüber stehen die Werke von Sieger Köder, der den Krieg als Kind und Jugendlicher erlebt hat. Seine Malerei habe er aber in den Dienst der Verkündung und der Zukunft gestellt. Während Grieshabers „Kreuzweg der Versöhnung“ (1967) als Auftragsarbeit des Erzbischöflichen Ordinariats Freiburg war, schuf Köders seine „Tübinger Bibel“ (1968) während des Theologiestudiums als Reflexion der auf ihn einströmenden Eindrücke und Erkenntnisse. Ohne diesen Zyklus ließen sich Köders spätere Werke nur schwer erschließen, bildete er doch die Grundlage für seine Bilder.

Hermann Sorg, Vorsitzender der Stiftung Kunst und Kultur in Rosenberg, kritisierte die heutigen Bildungspläne. Diese seien zu sehr dem Zeitgeist unterworfen. Sie richteten sich weniger auf musische Fächer und eine kulturelle Grundausbildung mit darstellenden Künsten, Literatur und Musik aus, dafür stünden Internet, Tablet oder die Informationstechnologien zu sehr im Focus. Ein Kunsthandwerkermangel, den Nesselrath in Bezugnahme auf den Brand von Notre Dame befürchtete, sei die Folge und Konsequenz. Daher seien solche Veranstaltungen und ein lokales kulturelles Engagement wie das von Rudolf Kurz oder Kulturstiftungen sehr wichtig.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Tobias Stapf am Klavier und Cornelius Fauth am Cello.