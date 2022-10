Saisonauftakt des Ski-Club Eigenzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 28. Oktober findet der diesjährige Saisonauftakt des Ski-Club Virngrund Eigenzell in der Pflanzschule in Stocken statt. Hier beginnt der offizielle Anmeldestart. Bei Grillwürsten und Getränken rund um die Feuerschale kann man den Abend gemütlich ausklingen lassen. Außerdem werden die Ski und Snowboards beim Live wachsen fit für die Saison gemacht. Foto: Ski-Club Virngrund Eigenzell