Sabine Kraus-Maier gibt die Zahnbürste an Melanie Kraus weiter

Nach 34 Jahren bei der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Ostalbkreis beendet Sabine Kraus-Maier ihren Dienst als Regionalgeschäftsführerin. An der Johann-Sebastian Drey Schule in Röhlingen fand am Montag die Verabschiedung statt. Sie stellte auch ihre Nachfolgerin Melanie Kraus vor.

Drei Jahrzehnte besuchte Sabine Kraus-Maier im Dienst der Zahnprophylaxe Schulen und Kindergärten im ganzen Ostalbkreis. Ebenso durch besondere Aktionen wie den Tag der Zahngesundheit, die Riesen Mundhöhle oder Theateraufführungen machte Sie auf die Bedeutung der Zahngesundheit aufmerksam. Um die erfolgreiche Arbeit in der Gruppenprophylaxe dankend zu feiern, hatten die Bläserklasse und der Schulchor der Grundschule in Röhlingen ein spezielles Programm vorbereitet.

Die Schulleitern Daniela Gerstner-Gloning bedankte sich im Namen des staatlichen Schulamts Göppingen sowie persönlich und stellvertretend für alle Schulen, Kindertagesstätten und Eltern des Zuständigkeitsbereichs für die leidenschaftliche und zuverlässige Arbeit. Sie hoffe, dass sie auch zukünftig die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit als zuverlässige Anlaufstelle für das wichtige Thema der Zahngesundheit ihrer Schülerinnen und Schüler haben werde. Symbolisch überreichte Sabine Kraus-Maier die Zahnbürste an Melanie Kraus, die die Stelle der Geschäftsführung ab sofort übernehmen wird.

Seit 1988 arbeitete Sabine Kraus-Maier bei der damals von den gesetzlichen Krankenkassen, AOK, IKK und Betriebskrankenkassen gegründete Arbeitsgemeinschaft Zahnprophylaxe. Zuerst nur im Raum Aalen tätig, wurde die Arbeit zwei Jahre später unter dem Namen Jugendzahnpflege auch auf den Gmünder Raum ausgeweitet. Auch die Zahnärzteschaft und das Gesundheitsamt wurden mit ins Boot geholt.

Die Leiterin des Teams der Prophylaxe Fachkräfte und der Geschäftsstelle war seitdem Sabine Kraus-Maier. Es gibt wahrscheinlich kein Kindergartenkind, das nie eine Zahnbürste von der AG bekommen hat und kaum ein Schulkind, das nie ein gesundes Pausenfrühstück mit dem Team zubereitet hat. Melanie Kraus berichtet über die eindrücklichen und prägenden Erlebnisse mit der Zahngesundheit in ihrer eigenen Kindheit. Zum Beispiel, wie das gemeinsam zubereitete Schulfrühstück sie motiviert habe, neue Lebensmittel zu probieren. Oder wie der Kariestunnel, das Zahnbelag im Schwarzlicht zum Leuchten bringt, ihr half, gründlicher Zähne zu putzen.

Nun wird sie die erfolgreiche Arbeit fortführen. Denn, wie Sabine Kraus-Maier berichtet, war die Prophylaxe die letzten zwei Jahre nur eingeschränkt möglich und es werde sich noch zeigen, wie sich die Pandemie auf die Zahngesundheit der Kinder ausgewirkt hat. Deshalb sei es nun wichtig, wieder neu zu starten und im digitalen Zeitalter auch neue Wege zu gehen. Dafür wünschte sie ihrer Nachfolgerin alles Gute.