Rund 200 Menschen nutzen Ellwangens mobile Impfaktion

Zum Abschluss der Impfkampagne mit mobilen Einsatzteams des Kreisimpfzentrums in Ellwanger Stadtteilen hat Ellwangens Bürgermeister der letzten Station am Kaufland einen Besuch abgestattet. Die Stadt hatte sehr kurzfristig in Kooperation mit den Maltesern und dem DRK diese Impfaktion gestartet, um den derzeit steigenden Inzidenzzahlen entgegenzuwirken.

Für die erfolgreiche Aktion dankte der Bürgermeister dem Gartentreff Lutz, der Ellwanger Baugenossenschaft und dem Kaufland Ellwangen „für eine hervorragende Unterstützung bei der Organisation vor Ort“, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Beim Impftermin in der ehemaligen Kreissparkassenfiliale im Goldrain konnten 50 Personen, beim Gartentreff Lutz circa 80 Personen und beim Abschlusstermin am Donnerstag vor dem Kaufland 71 Menschen vor Covid geschützt werden.

„Ich bin sehr dankbar, dass die Hilfsdienste, die örtlichen Firmen, die mobilen Impfteams und die Stadt sehr kurzfristig und vor allem sehr effektiv im Kampf gegen das Virus zusammenarbeiten. Wir denken deshalb über weitere Aktionen nach, um möglichst viele Menschen zu erreichen“, so der Bürgermeister.