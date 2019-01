Ruhehain am Rabenhof bietet 220 Plätze

Seit Anfang Januar ist der städtische Ruhehain beim Rabenhof offen für Bestattungen. Derzeit stehen 220 Bestattungsplätze auf dem Gelände zur Verfügung, 60 weitere sind geplant. Bei einem Pressegespräch haben die Stadt und die LWV Eingliederungshilfe, die den Rabenhof betreibt, den Hain als Beispiel für eine gelungene Kooperation gelobt.

Frisch gefallener Schnee knirscht bei der Begehung des Ruhehains unter den Schuhsohlen. Sofort ist klar, dass man sich an einem Ort des Gedenkens befindet: In der Mitte erhebt sich ein Kreuz. Auch einige Gräber erinnern an den Friedhof beim Rabenhof, der vor gut einem Jahrzehnt aufgegeben wurde. Der in den letzten Monaten angelegte Rundweg, der zu den Bestattungsbäumen führt, liegt unter einer dünnen weißen Decke. Bis zu zwölf Urnen können im Umkreis eines Baumes bestattet werden. An jedem Baum hängt ein kleines rundes Schild mit einer Nummer. Bei allen Bäumen zeigen diese Schilder nach Norden, erklärt Jutta Buhl vom Ellwanger Liegenschaftsamt. Mit dieser Orientierungshilfe sollen Angehörige die Lage eines Grabes leicht auffinden können. Bei einer Bestattung wird an dem betreffenden Baum eine Gedenkplakette mit dem Namen sowie dem Geburts- und Sterbedatum der verstorbenen Person angebracht. Die Plakette wird zudem einen kleinen Hinweis enthalten, in welcher Richtung das Grab zu finden ist.

Ellwanger und Auswärtige können sich bestatten lassen

Der Ruhehain bietet derzeit 220 Bestattungsplätze. Im Lauf des Jahres werden weitere Bäume gepflanzt, so dass 60 zusätzliche Grabstellen entstehen. Die Liegezeit pro Grab beträgt 15 Jahre. „Mittelfristig ist die Kapazität absolut ausreichend“, sagt Oberbürgermeister Karl Hilsenbek beim Pressegespräch. Sowohl Ellwanger Bürger als auch Auswärtige können sich auf dem Hain bestatten lassen. Zehn Interessenten hätten sich bereits gemeldet, zwei Grabplätze seien inzwischen reserviert, so der OB.

Die Werkstätten der Einrichtung sorgen für die Pflege des Ruhehains, indem sie etwa für den Grün- und den Baumschnitt sorgen oder die Mäharbeiten vornehmen, aber auch die Urnengräber herstellen. Auch die Gedenkplaketten werden in den Werkstätten gefertigt. Darüber hinaus sollen Trauernde die Toiletten im Gebäude 40 nutzen können. Auch eine Bewirtung im Casino der Einrichtung ist möglich. Dort kann zum Beispiel im Anschluss an eine Trauerfeier der Leichenschmaus stattfinden. Die Beschilderung sei noch ein wenig provisorisch, sagt Thomas Klement, der Leiter Werkstätten und Service des Rabenhofs. In den kommenden Tagen und Wochen werde aber für eine permanente Kennzeichnung gesorgt, so dass sich Besucher und Gäste gut zurechtfinden.

Lob für die Zusammenarbeit mit dem Rabenhof

Für die Verwaltungsseite ist das Sachgebiet „Liegenschaften“ der Ellwanger Stadtkämmerei zuständig. Hier sind die Ansprechpartner für Interessenten, Bestatter und Angehörige zu finden. Dort erfolgen die Vergabe der Grabstellen und die Abrechnungsgebühren. Auch das Bestattungsbuch wird hier geführt – mitsamt den Koordinaten für jede einzelne Grabstelle, wie Jutta Buhl vom Liegenschaftsamt erläutert. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek lobt die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Ellwangen und dem Team des Rabenhofs und bedankt sich bei Thomas Klement für die bauliche Umsetzung: „Das war große Klasse.“ Auch Joachim Kiefer, Geschäftsführer der LWV Eingliederungshilfe, zeigt sich zufrieden: „Wir haben eine gute Kooperation gefunden und werden alles tun, damit der Hain erfolgreich betrieben werden kann.“

Für die Stadt und die LWV Eingliederungshilfe, die Betreibergesellschaft des Rabenhofs, ist der Hain ein erster Schritt einer weitergehenden Zusammenarbeit. Denn der Rabenhof werde sich verändern, sagt Kiefer. Der Trend gehe zu kleineren Pflege- und Betreuungseinrichtungen. Am Ende soll „ein attraktives und inklusives Wohnquartier“ stehen, in dem sich die bisherigen Pflege- und Betreuungsangebote mit Wohnmöglichkeiten für die Bevölkerung verbinden lassen.