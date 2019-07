Pfarrer im Ruhestand Rudolf Widmann hat mit vielen Gläubigen in seiner zweiten Heimat Bühlerzell sein goldenes Priesterjubiläum gefeiert. An seinem Festtag ist deutlich zum Ausdruck gekommen, dass er dort in guter Erinnerung geblieben ist.

Das Wort „Danke“ dominierte bei der Jubiläumsfeier. Von 1995 bis 2009 war Rudolf Widmann Pfarrer in Bühlerzell und Kottspiel. Aber auch in seinem Ruhestand hilft er regelmäßig aus, macht Urlaubsvertretung von seinem Ruhestandswohnsitz in Ellwangen aus und wirkt so schon 24 Jahre in der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Maria Bühlerzell, aber auch in Kottspiel, Bühlertann, Fronrot und Obersontheim.

Primizgewand ist noch in gutem Zustand

Bei Widmanns 50-jährigem Priesterjubiläum waren der Pfarrer der Seelsorgeeinheit Oberes Bühlertal, Rolf Kurz, Pfarrer im Ruhestand Manfred Schmid, von 1972 bis 1993 Pfarrer in Bühlerzell, und natürlich der Jubilar selbst mit dabei. Zusammen mit Mesnerin Blanka Egetemeyr, Prediger Hannes Groß und Lektor Alfred Schmid bereiteten sie den Jubiläumsgottesdienst vor. Dazu eingeladen sind alle aus der Seelsorgeeinheit Oberes Bühlertal. Unter den Ehrengästen waren darüber hinaus Bernd Massanek von der evangelischen Kirchengemeinde in Geifertshofen und auch Freunde aus Ellwangen vom Bund Neudeutschland.

In seinem Primizgewand, das noch in einem guten Zustand sei, so der Jubilar, feierte Widmann den Dankgottesdienst. Denn der stand im Mittelpunkt des Festtages im „Bühlertaldom“, wie Widmann seine Pfarrkirche oft bezeichnete. „Ich weiß, wem ich mein Herz gegeben habe, meinem Herrgott“, sagte Rudolf Widmann rückschauend auf sein Priesterleben. Empört und belastet haben ihn in letzter Zeit aber der Missbrauchsskandal und auch die Finanzskandale in der Kirche.

Ein großer Freund des Gesanges beim Gottesdienst sei er, so Widmann bei seiner Begrüßung. So freute er sich, dass der Kirchenchor unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Christine Ferdinand mit einem beeindruckenden Programm die Messfeier bereicherte. Volker Schulz ließ die Orgel erklingen.

Hannes Groß aus Bühlerzell, ein Freund von Rudolf Widmann, hielt auf dessen Wunsch eine Predigt zur Kernaussage des Evangeliums: „Seht, wie sie einander lieben.“ Echte christliche Freundschaft sei etwas Tiefgreifendes, eine Berufung, die auch Rudolf Widmann aus dem Evangelium heraus gelebt habe.

Dankbarkeit für sein Wirken als Pfarrer in der Gemeinde und in der Seelsorgeeinheit bestimmten die Grußworte des stellvertretenden Bürgermeisters von Bühlerzell, Rolf Funk, von Josef Kohnle für die Sportfreunde Bühlerzell, in deren Ausschuss sich Widmann als geistlicher Beirat einbrachte, und von Wolfgang Schneider, dem stellvertretenden Vorsitzenden der katholischen Kirchengemeinde Bühlerzell.

Beim Stehempfang gab es dann Begegnungen und Gespräche mit vielen Gottesdienstbesuchern, die Pfarrer Widmann fast ausnahmslos alle persönlich kannte.