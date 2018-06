Rudolf Kurz stellt im Stift Wilten in Innsbruck aus

Die Diözese Innsbruck feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat sie zeitgenössische Künstler eingeladen, das Motto des Diözesanjubiläums „Aufbrechen“ in Kunstprojekten zu reflektieren. Darunter ist auch Rudolf Kurz, der im Ellwanger Spitalhof sein Atelier hat. Vor der Stiftskirche des Prämonstratenser-Stiftes Wilten hat Rudolf Kurz zwölf Steinplatten aufgestellt, die Frauen und Männer zeigen, die sich dem Nazi-Regime widersetzt haben.

Edith Stein ist darunter, Dietrich Bonhoeffer, die Studenten der „Weißen Rose“ Christoph Probst, Sophie und Hans Scholl. Aber auch den früheren Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher, der von der Gestapo verhaftet worden ist und als Soldat im Zweiten Weltkrieg verwundet wurde, oder den Seelsorger Otto Neururer, der als erster österreichischer Priester im Mai 1940 im KZ Buchenwald ermordet worden ist, hat Kurz in Stein gemeißelt, ebenso den Tiroler Pfarrer Jakob Gapp, der 1943 in Plötzensee enthauptet wurde.

In den Räumen neben der Stiftspforte sind weitere Arbeiten wie Skulpturen, Bronzeplastiken und Bilder von Rudolf Kurz zu sehen. Die zwölf Stelen am Stiftsplatz sind frei zugänglich, der Wernhersaal mit den anderen Arbeiten von Kurz ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 8 bis 12 Uhr. Die Innsbrucker Ausstellung von Rudolf Kurz endet am 30. Juni. (ng)