Rote Nordlichter auf der Ostalb

Wer in diesen Tagen mit offenen Augen durch die Winterlandschaft spaziert, kann quasi von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang tolle Motive einfangen. So ist es auch unserem Leser und passionierten Fotografen Karl Spegel ergangen. Er hielt mit seiner Kamera dieses winterliche Abendrot im Bild fest – so wunderschön wie das Polarlicht, nur nicht in Grün, sondern im knalligen Rot. Foto: Karl Spegel