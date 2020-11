Rotary-Club spendet 2000 Euro an Stiftung Knalltüte

Unkompliziert und schnell in den Familien zu helfen, wo es dringend notwendig ist: Das hat sich die Kinderstiftung Knalltüte der Caritas Ost-Württemberg zur Aufgabe gemacht. Der Rotary Club Ellwangen mit seinem Präsidenten Cord Müller und Pater Jens Bartsch, zuständig für den Gemeindedienst, unterstützen die Kinderstiftung und ihre direkte Hilfe.

Deshalb hatten die beiden Rotarier einen Scheck von 2000 Euro in der Tasche und übergaben diesen an den Geschäftsführer der Stiftung, Markus Mengemann, und die Stiftungsreferentin Anita Knauß. „Diese Spende können wir für das Projekt Chancen Plus in unserer Kinderstiftung nutzen“, freute sich Markus Mengemann bei der Scheckübergabe im Caritas-Zentrum Aalen.

Bei Chancen Plus handelt es sich um finanzielle Einzelfallhilfen, die individuell beantragt und ausgeschüttet werden können. „Dadurch“, so Mengemann, „ermöglichen wir Kindern aus einkommensschwachen Familien die Teilnahme an Sportangeboten oder am Musikunterricht“.