Rotary Club bereitet Schüler auf Berufswahl vor

An der Eugen-Bolz-Realschule (EBR) haben die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 Informationen zur Berufswahl aus erster Hand, das heißt von Führungskräften aus unterschiedlichen Branchen, erhalten: Mitglieder des Rotary Clubs Aalen-Limes bereiteten Jugendliche auf die aktuelle Situation bei Berufswahl und Bewerbung vor. „Wir kommen gerne an die Schule, um die Schülerinnen und Schüler direkt zu erreichen“, so der Tenor der Rotarier aus den Bereichen Gesundheitswesen, Baugewerbe, Rechtspflege, Soziales, Handwerk und Industrie, Handel sowie Dienstleitungen. Gunter Frick, im Vorstand des Rotary Clubs Aalen-Limes für den „Berufsdienst“ zuständig, betonte, dass die Mitglieder es als Teil ihrer Aufgabe sehen, Jugendliche in der Bewerbungsphase zu unterstützen. Dabei lag der Schwerpunkt der Veranstaltung an der EBR nicht auf dem klassischen Training von Vorstellungsgesprächen, sondern auf der Präsentation verschiedener Unternehmen und Berufszweige. Laut Gunter Frick ist es besonders wichtig, Jugendliche realistisch über deren Chancen und Möglichkeiten in den Berufsfeldern und Betrieben zu informieren und ihnen dabei klar aufzuzeigen, welche Erwartungen Ausbildungsbetriebe an die Bewerber stellen. Positiv kommentierten die Referenten das große Interesse der Jugendlichen, mit denen sich angeregte Gespräche entwickelt hätten. Schulleiter Martin Burr bedankte sich bei den Rotarierinnen und Rotariern für diese gelungene Veranstaltung. Foto: EBR