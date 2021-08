Rotary Club Aalen-Limes und Betzold GmbH helfen zerstörten Kitas mit 10000 Euro

Der Rotary Club Aalen-Limes und die Ellwanger Arnulf Betzold GmbH unterstützen den Wiederaufbau zweier bei der Flutkatastrophe zerstörten Kindertagesstätten. Vollständig zerstört wurde die Kita Zauberkiste in Stolberg, ihre gesamte Einrichtung verlor die Kita Mäuseburg in Vicht. Beide Einrichtungen bieten eine Notbetreuung an, um die Eltern bei den nötigen Instandsetzungsarbeiten zu entlasten.

Um hier schnelle und spürbare Hilfe zu leisten, haben sich der Ellwanger Schul- und Kindergartenausstatter Betzold und der Rotary Club Aalen-Limes zusammengetan. Betzold versprach dabei, die Spende des Rotary Clubs zu verdoppeln, so dass aus 4400 Euro von Rotary dann 8800 Euro wurden. In einem weiteren Schritt rundete das Unternehmen den Betrag auf 10 000 Euro auf.

Die Spende wurde den Kindertagesstätten, die buchstäblich vor dem Nichts stehen, je zur Hälfte als Warengutschein zur Verfügung gestellt. Eine erste Lieferung ins Katastrophengebiet ist bereits unterwegs.

Gabriele Dolensky-Frank, die Präsidentin des Rotary-Clubs, meinte dazu: „Gerade jetzt brauchen die Kinder einen Ort der etwas Normalität, Ablenkung und auch Freude bietet, genau wie die Eltern während der Aufräumarbeiten Kinderbetreuung bitter benötigen. Es freut uns, dass wir gemeinsam mit Betzold hier wirkungsvoll helfen können.“