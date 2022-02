Rotary Club: 200 Ellwanger Schülerinnen und Schüler lassen sich von Profis beraten

Über 500 Gesprächstermine für knapp 200 Schülerinnen und Schüler der Ellwanger Gymnasien, 60 Beraterinnen und Berater aus 47 verschiedenen Berufsfeldern, neun Impulsvorträge – das ist die Bilanz der Digitalen Rotary Berufsinformation 2022.

Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten sind dabei

Die jährliche Berufsberatung des Rotary Clubs Ellwangen und der beteiligten Schulen ist erneut online veranstaltet worden. Kein Problem für alle Beteiligten. Bereits 2021 war ein digitales Konzept entwickelt und vom Peutinger-Gymnasium umgesetzt worden, das sehr gut ankam und auch dieses Jahr wieder rege angenommen wurde. Für das Berufsfeld Medien und Journalismus sind Timo Lämmerhirt, Redaktionsleiter der Ipf-und Jagst-Zeitung sowie Gerhard Königer von der Schwäbischen Post, als Ansprechpartner dabei gewesen.

Konzept zur Vorbereitung geht auf

Das Konzept mit Impulsvorträgen, die auf einer Website zur Vorbereitung zur Verfügung standen, und Live-Beratungen in digitalen Räumen hatte sich bereits im vergangenen Jahr bewährt. Wie auch 2021 organisierte das Peutinger-Gymnasium die komplette IT-Infrastruktur, „ohne die das Ganze nicht möglich gewesen wäre“, betont Organisatorin Monika Theiss.

Face to face Fragen stellen

Am Tag der Digitalen Rotary Berufsinfo kamen die Beraterinnen und Berater virtuell zu den Schülerinnen und Schülern nach Hause. Die Jugendlichen wählten sich über eine zentrale Website in ihre Live-Beratung ein, für die sich zuvor angemeldet hatten. Face to face konnten sie so ihre Fragen stellen. Das Beraterteam gab Ratschläge sowie Einblicke in den Berufsalltag und beantwortete Fragen zum Werdegang. Richard Geitner, Präsident des Rotary Clubs Ellwangen, begrüßte alle Teilnehmer per Videobotschaft.

47 Berufsfelder sind vertreten

Vertreten waren 47 Berufsfelder, von Ingenieurwissenschaften und Medizin über Informatik, Wirtschafts-, Geistes- und Rechtswissenschaften bis Mediengestaltung, Innenarchitektur, Kunst, Soziale Berufe und Gesundheitswesen. Mittels digitalen Schulungen wurden Berater und Referenten im Vorfeld in die verschiedenen Medien und Kommunikationskanäle eingewiesen.

Mitbewerber verstehen sich gut

Im Alltag Mitbewerber weil bei unterschiedlichen Medien im Einsatz, haben sich Königer und Lämmerhirt in einem der digitalen Räume getroffen und auf die Schülerinnen und Schüler gewartet. Weder für den einen noch für den anderen stellte dies jedoch ein Problem da. 20 Minuten hatten jeweils zwei von ihnen Zeit, den beiden Redakteuren Fragen zu stellen. „Es war schon tricky, weil man sich natürlich in der Zeit auch irgendwann wiederholt. So wusste ich manchmal nicht, ob ich dies oder jenes schon erzählt hatte oder ob das in einer anderen Gruppe gewesen ist“, sagt Lämmerhirt schmunzelnd.

Journalistik an der Uni nicht das maß aller Dinge

Die häufigste Nachfrage war: „Wie sieht so ein normaler Tag eines Journalisten aus?“ Sowohl Königer als auch Lämmerhirt mussten bei dieser Frage schmunzeln, denn das Schöne am Redakteursalltag und am Journalistensein allgemein ist es, dass eigentlich kein Tag dem anderen gleicht. „Theoretisch planst du an dem einen Tag etwas, aber nur zwei Stunden später passiert etwas, um das man sich dann schnell kümmern muss. Da ist ein Plan, sofern man sich denn einen gemacht hatte, schnell durchkreuzt“, so Lämmerhirt. Mehrmals tauchte auch die Frage nach dem Studium auf, das man für den Beruf benötige. Für viele Schüler war es fast schon klar, dass man Journalistik studieren müsse, um bei einer Zeitung, im Radio, im TV oder bei einem Magazin unterzukommen. Da konnten die beiden Profis beruhigen – und witzigerweise verwiesen beide darauf, dass sie selbst Germanistik stufiert hatten. Einzig die Nebenfächer waren verschiedene. Die Studienwahl ist somit nicht entscheidend für den Einstieg in den Journalismus. Es ist eher die Bereitschaft, da waren sich die beiden ebenfalls einig, auch mal 13- oder 14-Stunden-Tage in Kauf zu nehmen. Nicht aber, weil man muss, sondern man für das jeweilige Thema brenne.

Nach der Berufsinfo ist vor der Berufsinfo: Die Rotarier und Lehrer planen bereits und nehmen die Motivation aus der digitalen Umsetzung mit. Monika Theiss, verantwortlich für den Berufsdienst im Vorstand des Rotary Clubs Ellwangen, freut sich über das Engagement der vielen Beteiligten: „Ohne die engagierten Schulen, allen voran das Peutinger-Gymnasium, die Berater und Referenten hätte unser digitales Konzept nicht in diesem Maße und so erfolgreich umgesetzt werden können. Wir sind vorbereitet auf 2023, ob in Präsenz oder erneut online.“