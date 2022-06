Rotarier unterstützen Projekt „Wohnraum für Frauen in Not“

Vergangene Woche haben zwölf Mitglieder des Rotary-Club Aalen-Limes durch eine „Hands-On-Aktion“ das Kooperationsprojekt „Wohnraum für Frauen in Not“ zwischen Caritas Ostwürttemberg, den Anna-Schwestern und der Stadt Ellwangen durch den Bau eines Zauns unterstützt.

Die Mitglieder haben den Zaun über die Clubkasse finanziert und in Eigenleistung errichtet. Kinder, die in diesem Haus leben, können ab sofort den Garten gefahrlos nutzen und im Freien spielen. Clubpräsidentin Gaby Dolensky-Frank freute sich besonders darüber, dass dieses Projekt genau am 21. Mai umgesetzt werden konnte, dem Tag, an dem sich weltweit die Rotary-Clubs im Rahmen des Action Day 2022 engagieren.