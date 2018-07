Rossmannmöchte bleiben

Seit April 2005 ist der Drogeriemarkt Rossmann in der Ellwanger Marienstraße ansässig. „Wir fühlen uns dort sehr wohl“, hört man von der Kette aus Burgwedel. Trotzdem kann Ende September Schluss sein, denn der Mietvertrag wird nicht verlängert. Wie wir berichteten, zieht auch das Kinder- und Damenmodegeschäft Brenner Ende Juni aus. Nur ein paar Häuser weiter sind die Forderungen des Vermieters für den Drogeriemarkt zu hoch. Citymanagerin Verena Kiedaisch bedauert die Schließung der Filiale, „die mit dem neuen Ladenkonzept und Sortimentsausrichtung von den Kunden in den vergangenen Jahren gut angenommen wurde.“

Auf der Suche nach neuer Bleibe

Doch Rossmann würde gerne im Ort bleiben: „Wir suchen händeringend einen neuen, schönen Standort in Ellwangen“, erklärt Edzard Schönroch, Mitarbeiter der Pressestelle. In Burgwedel, Hauptstandort Rossmanns, freue man sich über Tipps und Angebote, um in Ellwangen bleiben zu können. Sollte es keinen neuen Standort an der Jagst geben, findet ein bis zwei Monate vor dem Auszug ein großer Schlussverkauf statt.

Dass der Vermieter auf Rossmann zugeht, scheint unwahrscheinlich, denn ein neuer Mieter ist bereits gefunden. Die Buchhandlung Rupprecht wird im Herbst einziehen. Bisher besteht Rupprecht aus 21 Filialen – jeweils auch im Landkreis Ansbach und Donauwörth. Johannes Rupprecht, Eigentümer der Buchhandlung, gefällt Ellwangen sehr gut, er habe sich schon seit Jahren mit Ellwangen befasst und nur auf eine passende Immobilie gewartet. Nun bekommt Rupprecht knapp 400 Quadratmeter Verkaufsfläche in der Marienstraße.

Faire Gespräch mit Rupprecht

„Es waren sehr faire Gespräche mit dem Vermieter“, berichtet Johannes Rupprecht. Seine Partnerin und er, die gemeinsam die Buchhandlung 1988 gründeten, sind mit den Konditionen vollkommen zufrieden und freuen sich auf den Kontakt mit den Ellwangern.

Mit Rupprecht zieht dann die fünfte Buchhandlung in die Stadt. „Wir haben bereits hervorragende Buchhandlungen vor Ort, die durch ihre besonderen Sortimente und ihren ausgezeichneten Service punkten“, erklärt Verena Kiedaisch, sie ist zuversichtlich, „dass sich diese ansässigen Buchhandlungen dem Wettbewerb mit dem neuen Geschäft stellen können“.

Für den ausgewogenen Branchenmix wäre jedoch ein anderes Geschäft von Vorteil. „Wir hätten uns natürlich einen Textiler an dieser Stelle gewünscht. Verschiedene Unternehmen stehen hier auf unserer Wunschliste und wir werden weiter dafür arbeiten, dass uns die eine oder andere Ansiedlung in der Innenstadt künftig gelingt“, sagt die Citymanagerin. (ag)