Roller streift Pkw und fährt weiter

Als am Montagnachmittag eine 49-jährige Fahrerin gegen 14 Uhr die Marienstraße auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Haller Straße gefahren ist, streifte ein unbekannter Rollerfahrer kurz vor der Einmündung in die Haller Straße ihr Fahrzeug.

Da dieser weiterfuhr, nahm der zwischenzeitlich verständigte Sohn der Geschädigten die Verfolgung auf und stellte ihn an einer Tankstelle zur Rede. Da dieser angab, er solle ihn in Ruhe lassen, fotografierte er das Kennzeichen des Rollers und erstattete Anzeige beim Polizeirevier.