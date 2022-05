Roland Renner hört in Pfahlheim auf

Roland Renner gibt seinen Trainerposten beim Fußball-Kreisligisten auf. Der aktuelle Trainer des SV Pfahlheim hat den Abteilungsleitern seinen Wunsch, aus persönlichen Gründen zum Saisonende aufzuhören, bereits vor einiger Zeit mitgeteilt.

„Nach mehreren offenen Gesprächen zwischen Roland und den Verantwortlichen im Verein haben wir, mit Verständnis, seinem Wunsch entsprochen“, sagt der Abteilungsleiter Peter Frosch: „Roland hat das Traineramt in Pfahlheim im Januar 2020, kurz vor der Pandemie, übernommen und dem Verein damals sehr geholfen, was wir nie vergessen werden. Auch in den vergangenen Spielzeiten, hat er Spieler weiterentwickelt, Stabilität in das Team gebracht und den Teamgeist gefordert.“