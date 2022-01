Röhlinger Sechta-Narren stellen Trauer-Narrenbaum auf

Kein Umzug, keine Party, kein Helau und kein Alaf - die Röhlinger Sechta-Narren trauern um ihre Fasnecht, die erneut Pandemie bedingt ausfallen muss. Einen Narrenbaum haben sie dennoch beim Feuerwehrhaus in Röhlingen aufgestellt, quasi als Trauer-Narrenbaum. Die RöSeNa hatten ihre geplanten Prunksitzungen vor Kurzem abgesagt. Die Veranstaltungen hätten in der Woche vor dem Fastnachtsdienstag stattfinden sollen. In einer Pressemeldung hatten die Narren mitgeteilt, dass die Gesundheit und Sicherheit der Aktiven und der Gäste unbedingt an erster Stelle stehen müssen. Dies habe man nicht gewährleisten können. Die Absage sei die notwendige Konsequenz.