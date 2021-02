Röhlinger Sechta-Narren präsentieren sich närrisch, anders und sicher

Die Röhlinger Sechtanarren bieten eine fast komplette Faschingssaison, nur eben anders. Der mächtige Narrenbaum steht mitten im Dorf, Häs und Kostüme wurden aus den Schränken geholt. Die Fasnacht sichtbar gemacht haben auch die Kinder und viele Narren, indem sie kleine Narrenbäume aufgestellt und die Fenster närrisch geschmückt haben. Hier lohnt sich auch ein Blick ins Schaufenster von Reitstiefel Abele mit einer Ordensausstellung und vielem mehr. Ein virtuelles Prunksitzungsprogramm wurde ebenfalls auf die Beine gestellt.

Der Faschingsumzug ist heuer närrisch, anders und sicher: Faschingszeit ist auch verkehrte Welt, und so müssen die Zuschauer den Umzugsweg laufen und die Gruppen stehen in den Schaufenstern bereit. So kann jeder den Röhlinger Narrenumzug alleine und egal wann anschauen.

Beginn ist beim Autohaus Kurz. Dort hat sich die erste anerkannte Brauchtumgsgruppe der RöSeNa, „Der Strohbär“, für die tollen Tage herausgeputzt, gefolgt von Prinzenpaar, Kinderprinzenpaar und dem Elferrat. Ebenfalls stehen alle Garden in ihren tollen Kleidern bereit. Auf der anderen Straßenseite warten schon die Sechtafeger in ihren verschiedenen Kostümen, welche die Vielfalt und Kreativität der Gruppe erkennen lassen. Daneben sieht man die Maskengruppe „Der grüne Jäger und das Wilde Heer“, die sich mit Narrenbaum und Hochstand präsentieren. Die Wilde-Heer-Frauen zeigen sich in ihren adretten Gumpendonnerstagskostümen.

Weiter geht es zum „Männerballett“ die einen Fernseher zeigen, in welchem ihre Tänze zu bewundern sind. Beim Anblick der „Röhling Stones“ und deren Trommel meint man fast schon die Guggen-Klänge zu hören. Einen wunderschönen Abschluss des Umzugs bildet die Maskengruppe „Dia Brandjoggala“, die sich sinnigerweise im Schaufenster des Metzgers Bühler aufgestellt haben. Dieser hat die Brandjoggala-Wurst kreiert und bietet sie natürlich auch über die Faschingszeit zum Kauf an.

Auf Youtube finden sich Grußworte der Präsidenten Corina Weiß und Peter Higler, eine Bütt von Ann-Kathrin Riethmüller, Uschi Stengel-Wünsch und Sophie Wünsch, einen gemeinsamen Tanzbeitrag der RöSeNa-Garden, eine gesungene Bütt von Manuela Huppenberger, Florian Schmid, Beate Rathgeb und Lisa Bühler. Zusätzlich kann man in einem Rückblick auf die Prunksitzung 2020 in närrischen Erinnerungen schwelgen.

Die Schnitzelbank 2021 gibt es bei der Metzgerei Bühler, Virngrundbäcker, Tankstelle Kurz und bei Getränke Gerold für zwei Euro zu kaufen.

Abgerundet wird das Ganze durch Erklärvideos, über den Ursprung der Fastnacht, über Traditionen sowie Masken und Bräuche. Hier berichtet der Ehrenpräsidenten Peter Bauer bei Youtube.