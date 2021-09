Röhlinger Narren hoffen auf eine normale Faschingssaison 2022

Ellwangen-Röhlingen (ij) - Die Röhlinger Sechtanarren (RöSeNa) haben sich jetzt zur Hauptversammlung im Vereinsheim „Narrenstall“ getroffen. Rund 80 Mitglieder nahmen teil.

Die Präsidenten Corina Weiß und Peter Higler konnten – trotz Pandemie und Lockdown – über ein ganze Reihe an Vereinsaktivitäten in der vergangenen, coronabedingt eher stillen Faschingssaison, berichten. Die Vereinsführung, der Elferrat und alle Gruppierungen des Vereines hätten gezeigt, wie kreativ und erfinderisch Narren sein können, betonten das Führungsduo.

So hätten sich die RöSeNa unter anderem in einer Vielzahl von Videos im Netz präsentiert. Angefangen von Videobotschaften zum 11.11. über virtuelle Tanzaufführungen, Gesangsbeiträge und Büttenreden bis hin zu Erklärvideos zu fastnachtlichem Brauchtum, wurde den Menschen eine kurzweilige Abwechslung zum tristen Pandemiealltag geboten.

In der Faschingswoche selbst hätten dann viele Vereinsmitglieder unter dem Motto „Fastnacht, Fasching, Karneval sichtbar machen“ durch Plakate an den Ortseingängen, individuell gestaltete Narrenbäume und närrisch gestaltete Hausfenster gezeigt, dass sich die Narren von Corona nicht unterkriegen lassen wollen. Ein besonderer Höhepunkt seien die Schaufenster der Röhlinger Geschäfte gewesen, in denen alle RöSeNa-Gruppen in Form von verkleideten Schaufensterpuppen präsentiert wurden. Auch auf die Schnitzelbank mussten die Röhlinger nicht verzichten, sie konnte in den Geschäften erworben werden.

Nachdem Präsidenten, Schriftführer und Schatzmeisterin sowie die Abteilungsleiter ihre Berichte vorgetragen hatten, wurde von Ortsvorsteher Walter Schlotter die Entlastung der Vereinsführung beantragt, die von der Versammlung auch einstimmig erfolgte. Zuvor hatte sich Schlotter noch für das große Engagement der Sechtanarren bedankt, die auch in einer schwierigen Zeit einen großen Beitrag zum Zusammenhalt und dem Fortbestand des kulturellen Lebens im Dorf geleistet hätten.

Bei den Wahlen wurden die Elferräte Johannes Gerold, Karl Gold und Norbert Schwarz einstimmig wiedergewählt. Aus dem Elferrat ausgeschieden ist Alexander Rettenmeier. Franz Schwarz hat sein Amt als Elferratspräsident niedergelegt und vom Elferrat wurde in der letzten Sitzung Karl Gold zum neuen Elferratspräsidenten gewählt.

Für 33 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Roland Brenner, Günter Gerold jun., Günter Gerold sen. und Markus Stengel geehrt. Für 22 Jahre konnte Klaus Rupp und für 11 Jahre Franz Bühler, Tobias Liesch, Matthias Maier, Simon Merkle, Claudia Metzger, Stefanie Rathgeb, Rebekka Rathgeb und Thomas Sekler geehrt werden.

Da in der vergangenen Saison keine Vereinsehrungen möglich waren wurden diese im Rahmen der Mitgliederversammlung nachgeholt. Eine Ehrung für 33 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hubert Brenner, Monika Brenner, Gabi Grundler, Karin Pautz und Karl Spaag.

Für 22 Jahre wurden Iris Abele, Daniela Liesch, Anette Müller, Hans-Peter Müller. Richard Spaag, Tina Spaag und Gerhard Stengel geehrt. Für elf Jahre Karin Abele, Hans Feil, Benjamin Kurz, Magnus Müller, Markus Nitsch, Daniel Rathgeb, Marina Schmid, Alfred Seckler, Rainer Spaag, Florian Steiner, Alexander Vaas und Daniel Wünsch.

In ihrem Schlusswort blickten die Präsidenten der Röhlinger Sechtanarren zuversichtlich in die Zukunft und zeigten sich überzeugt, dass es im Jahr 2022 wieder Faschingsveranstaltungen geben wird, eventuell mit Einschränkungen