Röhlinger Jahrgang 1940/1941 feiert 80-Jähriges

Der 80er-Jahrgang aus Röhlingen hat in der Dietersbacher Kapelle unter der Leitung von Pfarrer Anton Forner einen Gedenkgottesdienst für die 28 Verstorbenen des Jahrgangs abgehalten. Dort wurde für jeden der Verstorbenen eine Kerze angezündet. Pfarrer Anton Forner, der selbst zu den Jubilaren gehört, zelebrierte die Messe in gewohnter feierlicher Weise. Nach der Messe nahmen die Teilnehmenden ein Gruppenfoto auf. Bei Kaffee und Kuchen wurde die Feier im Vereinsheim der Gartenfreunde fortgeführt. Bis in die späten Abendstunden tauschte man sich hier in geselliger Runde noch aus.