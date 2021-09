Röhlinger 70er feiern gemeinsam Geburtstag

Der Röhlinger Jahrgang 1951/1952 hat gemeinsam den 70.Geburtstag gefeiert. Zu Beginn gab es einen Gedenkgottesdienst für die vier verstorbenen Mitschüler in der Kirche Sankt Peter und Paul, den Pfarrer Forner zelebrierte. Danach begab man sich nach Lindorf. Bei schönsten Sonnenschein sowie Kaffee und Kuchen wurden in geselliger mit ehemaligen Lehrern viele schöne Erinnerungen aufgefrischt. Abends wurde die Feier im Gasthof Grüner Baum in Pfahlheim fortgesetzt. Hier wurden nochmals Bilder aus der Schulzeit gezeigt.