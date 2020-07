Röhlingens Friedhofswart Alois Stock wird in den Ruhestand verabschiedet

Die Kirchengemeinde Sankt Peter und Paul hat ihren langjährigen Friedhofswart, Alois Stock aus Haisterhofen in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Pater Sony und der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats Roland Herzog, besuchten Stock zuhause und würdigten im privaten Rahmen seine Leistungen. Beide sprachen Alois Stock großen Dank und Anerkennung für dessen zuverlässigen Dienste um den Röhlinger Friedhof aus. In Stocks Amtszeit wurde ein neues Urnengrabfeld erstellt und der Kirchplatz saniert, dessen Pflege auch in Stocks Zuständigkeitsbereich lag. Foto: privat