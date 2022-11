Röhlingen steht im Zeichen des Pferdesports

Am kommenden Wochenende (26. und 27. November) veranstaltet der Bezirkspferdezuchtverein Aalen-Ellwangen e.V. in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Deutsches Sportpferd und dem Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V. auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Ellwangen-Röhlingen e.V. das traditionelle Freispringchampionat.

Neben den Wettbewerben am Sonntag, findet am Samstag ein Late- Entry-Turnier mit verschiedenen Prüfungen, speziell ausgerichtet für junge Pferde, statt. Am Samstagabend um 20 Uhr beginnt der Züchterabend im Ellwanger Landhotel in Neunheim: mit Vorträgen von Profis aus Zucht und Sport, unter anderem mit den DSP-Körkommissaren Andy Witzemann und Olaf Peters und anschließender Diskussionsrunde.

Am Sonntagvormittag ab 9 Uhr beginnt der Tag mit dem Freilaufwettbewerb. Dabei werden sich die dressurbetonten Youngsters dem Richtergremium präsentieren. Nach dem Freilaufwettbewerb wird den Züchtern erstmals bei einem Training die Chance gegeben, ihre zweieinhalbjährige Springpferde im Freispringen zu präsentieren. Hierbei werden die Springanlage und die bis dahin körperliche Entwicklung als künftiges Springpferd von unseren Richtern und Profis aus Zucht und Sport kommentiert. Ab etwa 12.30 Uhr startet das DSP-Freispringchampionat. Das Richtergremium, Kommentatoren und Profis aus Zucht und Sport, bestehend aus Andy Witzemann, Olaf Peters, Wolfgang Arnold, Ina Kathrin Schmid, Günter Karle und Hans-Peter Bosch werden sich ein Bild von den gemeldeten Pferden machen.